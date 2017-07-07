«Коммерсантъ» сообщил об отставке начальника главного управления Минобороны

Начальник 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенант Юрий Сыч написал рапорт об отставке «по состоянию здоровья» пишет «Коммерсантъ». Президент Владимир Путин закрытым указом от 5 июля удовлетворил его просьбу. 12-е главное управление Минобороны отвечает за безопасность объектов хранения ядерного оружия. Сам Сыч в разговоре с изданием подтвердил информацию об отставке, пообещав отработать еще несколько месяцев.

Временно исполнять обязанности начальника главка будет генерал-майор Игорь Колесников , до сих работавший в должности заместителя. По информации издания, он назначен с испытательным сроком в несколько месяцев. При успешном его прохождении, Колесникова представят к назначению на постоянной основе.

Собеседники отмечают, что в Минобороны Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить «бесперебойную работу» 12-го ГУМО. За время его работы на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьезного ЧП. Издание отмечает, что 1 марта 2017 г. у России было развернуто 1765 одних только стратегических ядерных зарядов, количество тактических и общее число складированных спецбоеприпасов не разглашается. 12-й главк – один из важнейших в структуре Минобороны.