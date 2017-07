Independent: Путин и Трамп сойдутся на нелюбви к «фейковым новостям»

На саммите «Большой двадцатки» в Германии Дональда Трампа Владимира Путина , как ожидается, «сблизит презрение к фейковым новостям», сообщает The Independent

Несмотря на то что Белый дом не огласил, какие темы обсудят оба лидера, ожидается, что они будут говорить о войне в Сирии, борьбе с ИГ * и конфликте на Украине. Пока неясно, упомянет ли Трамп о российском вмешательстве в президентскую гонку в 2016 году. Дональд Трамп известен тем, что избегает подготовки и на встречах с лидерами государств, «следует своей интуиции», но некоторые задаются вопросом, будет ли работать эта тактика с бывшим сотрудником КГБ, который умеет вводить в заблуждение. Как пишет британское издание, Трамп также доказал, что он «падок на лесть», и двое близких к Трампу людей рассказали изданию The Times, что он и президент России, как ожидается, подружатся благодаря нелюбви к СМИ. Трамп неоднократно критиковал информагентства, которые, по его мнению, публиковали «неприятные» материалы о нём или его администрации. Тем временем Путина обвиняют в том, что он «убивает журналистов, которые не согласны с ним». Как отмечает The Independent, Россия занимает 148-е место из 180 в рейтинге стран со свободной прессой, в этом списке её обгоняют Судан и Афганистан. США находятся на 40-м месте, их опережают многие страны Европы. Белый дом сообщил на этой неделе, что встреча Трампа с Путиным на саммите в Германии пройдёт в формате официальной двусторонней дискуссии, а не ограничится коротким разговором «в сторонке», как ожидали многие. Хотя советники Трампа не смогли рассказать подробнее, о чём будут говорить оба лидера, Кремль заявил, что Путин потребует от Трампа снятия санкций, наложенных на Россию из-за присоединения Крыма, а также возвращения доступа к «дипломатическим дачам» на Лонг-Айленде и в Мэриленде, сообщает The Independent.