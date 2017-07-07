Демократы просят Трампа «надавить» на Путина

Несколько американских сенаторов-демократов направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой «надавать» на российского лидера Владимира Путина в ходе их первого контакта в Гамбурге, передает RT.

Пятеро чиновников настаивают на российском вмешательстве в выборы в США и на том, что Россия пыталась «подорвать либерально-демократический порядок» в ходе кампании.

Если вы не поднимете этот вопрос с президентом Путиным, это будет грубым нарушением обязанностей должности, на которую вас избрали

— письмо сенаторов Трампу.

Демократы считают крайне важным, чтобы Трамп затронул эту тему в ходе встречи с Путиным. По их мнению, президент России «должен понять, что это не может повториться».

Встреча двух лидеров состоится в пятницу во второй половине дня. По расписанию на нее отведен один час. Читать далее>>