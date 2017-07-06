Обзор зарубежных СМИ: Человечество откажется от секса

Как в Киеве раздали земли на $10 млрд

Украинский нардеп Олесь Довгий может лишиться депутатской неприкосновенности из-за сессии Киеврады 1 октября 2007 года, когда политики массово раздали непонятным «студенческим кооперативам» землю на Жуковом острове. Депутата подозревают в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, в результате чего Киеву был нанесен ущерб в размере 82 млн грн, пишут «Вести-Украина»

Уточняется, что сессия Киеврады от 1 октября 2007 года стала прецедентом по количеству одномоментной раздачи киевской земли: 643 проекта решения на 2 тыс. га земли, стоимость которой на то время оценивали в $10 млрд. Причем решения принимались без докладов и пояснений. Организатором сессии был Олесь Довгий. Депутаты, как пишет издание, бегали тогда по залу и голосовали чужими карточками. Сам Довгий свою вину не признает, аргументируя свою позицию тем, что именно депутаты Киеврады коллегиально принимали соответствующее решение.

Через 30 лет человечество будет «делать детей» без секса

Die Welt Через 20-30 лет большая часть американцев не будут заниматься сексом для зачатия потомства. Вместо этого они будут выбирать созданные в специальной лаборатории эмбрионы с лучшими характеристиками. Такое мнение высказал профессор генетики и директор Института права и бионаук в Стэнфордском университете Хэнк Грили, сообщает

По его словам, в ходе предымплантационной диагностики искусственно созданные эмбрионы в первую очередь будут проверяться на наследственные раковые заболевания. Также будет возможен выбор пола и других особенностей ребенка. Кроме того, в скором будущем при помощи инструмента редактирования ДНК CRISPR можно будет скорректировать и другие желанные качества – вроде голубых глаз.

Зачем Трамп летит в Польшу

Дональд Трамп прибудет в Варшаву 6 июля, и это будет его первая остановка в Европе перед саммитом G20 в Гамбурге. Как пишет Carnegie Europe , на саммите Трамп проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным , встретившись с ним впервые с момента прихода в Белый дом. Кроме того, в Польше Трамп примет участие в саммите инициативы «Три моря».

Издание пишет, что цель этого саммита – расширение энергетических и торговых связей между двенадцатью странами, граничащими с Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Однако успешность этой инициативы очень сложно представить без существенного финансирования со стороны ЕС . В дело может вмешаться Китай, однако такое развитие событий не устроит США. На этом же саммите Польша может «пожаловаться», что Россия «подрывает европейскую архитектуру безопасности». Визит Трампа в Польшу накануне его встречи с Путиным – шанс для лидеров региона объединиться и объяснить, как Россия «прилагает все усилия, чтобы еще больше ослабить страны Западных Балкан». «Короче говоря, это возможность растолковать Трампу, что на самом деле происходит в Европе», – говорится в статье.

FT рассказала о турах в ненецкие чумы за £2,1 тысячи

«Теплый прием: сибирские оленеводы открывают свои чумы для туристов», – пишет газета Financial Times . Уточняется, что стоимость 15-дневной экспедиции для иностранцев в ненецкие жилища без учета международных перелетов достигает £2,1 тыс. на человека.

По словам автора статьи, российская версия приключенческого туризма только зарождается в отдаленных регионах, но у нее уже есть определенный стиль. Никакого привычного для туристов комфорта нет, однако в экспедиции получится изучить жизнь местного населения, сходить на рыбалку, а также пообщаться с оленеводами.

Макрон спустился на подлодку в стиле Путина

Французский президент Эммануэль Макрон выбрал «стиль мачо» Владимира Путина для визита на атомную подводную лодку The Terrible, пишет The Sun . Политик эффективно спустился на подлодку с вертолета с помощью троса и лебедки.

Издание пишет, что у российского президента, по-видимому, появился конкурент в лице Макрона. По версии автора статьи, появление французского президента на подлодке ассоциируется с российским президентом. Как напоминает газета, Владимир Путин известен снимками, на которых он запечатлен занимающимся спортом и боевыми искусствами или скачущим верхом на лошади.