Россия передала США предложения по темам ко встрече президентов

Первая встреча Путина и Трампа запланирована на вторую половину дня 7 июля "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.

"Мы наши предложения к первому контакту российского и американского президентов передавали (госсекретарю США Рексу) Тиллерсону и его коллегам еще до того, как он приезжал в Москву в апреле", — сказал Лавров российским журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом

По словам министра, Тиллерсон еще на встрече в Бонне в феврале этого года "высказал идею о том, что надо заранее готовиться к контакту президентов, и, как я сказал, мы такие свои соображения передали, ожидаем реакции".