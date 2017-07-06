Опубликована статья Путина о G20

Немецкая газета Handelsblatt в преддверии саммита G20 опубликовала статью президента России Владимира Путина . В статье Путин подчеркнул, что «эффективность «двадцатки» как инструмента глобального управления не снижается даже в условиях нарастания геополитических рисков и неопределенностей». Путин видит в этом заслугу стран-председателей (Россия председательствовала в 2013 году), а также уважительное отношение к позиции всех членов G20, передает РИА «Новости»

«Конструктивную дискуссию и поиск компромиссов» он назвал «фирменным стилем «двадцатки». Путин отметил, что Москва приветствует расширение круга тем G20, которая обсудит «вопросы устойчивого развития, изменения климата, противодействия терроризму и коррупции, здравоохранения, миграции и беженцев». Также Путин подчеркнул важную роль Китая и Германии в том, что G20 «стало уделять больше внимания цифровой экономике». G20 только сообща может преодолеть преодолеть нынешние дисбалансы и решить острейшие социальные проблемы, заявил Путин.

Как говорится в статье, Россия высоко ценит заслуги G20 в регулировании банковской сферы и «практические шаги по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и уводу корпорациями прибыли в так называемые «налоговые гавани». Кроме того, Путин отметил внимание G к климатически проблемам. Он также заявил, что Россия остается «одним из лидеров международного климатического процесса», указав на перевыполнение ею своих обязательств по Киотскому протоколу. Кроме того, Москва собирается всецело содействовать выполнению Парижского соглашения.

Путин также обратил внимание на проблему миграции. Он подчеркнул, что, согласно данным ООН, «в 2017 году трудящиеся мигранты переведут в развивающиеся страны сумму, превышающую 500 млрд долларов», что в трое превышает «официальную помощь на цели развития, а также объемы прямых иностранных инвестиций». Говоря о решениях, способных урегулировать проблему беженцев, Путин пояснил, что они основаны на «укреплении региональной и глобальной стабильности, рост экономик государств, которые «генерируют» беспрецедентные потоки беженцев».

Также президент в статье призвал не подменять свободу в интернете вседозволенностью и назвал санкции скрытой формой протекционизма.