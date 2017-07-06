Россия призвала к перезапуску диалога по проблема Корейского полуострова

В своем выступлении в Совете безопасности ООН он призвал все вовлеченные стороны к "скорейшему перезапуску диалога по всеобъемлющему решению проблем Корейского полуострова".

"Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена. Выражаем поддержку тому, чтобы Север и Юг Корейского полуострова вели диалог и консультации, проявляли друг к другу благожелательность, улучшали отношения", — сказал Сафронков.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.