Президент РФ Владимир Путин оценил новый лимузин, предназначенный для чиновников высшего звена. Автомобиль был разработан в рамках отечественного проекта "Кортеж". Об этом изданию "Известия" сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам министра, Путин опробовал "прототип А", входящий в партию авто, которые должны будут поступить в распоряжение ФСО до конца текущего года.

Президент ознакомился с проектом, наблюдал различные его этапы, рассказал Мантуров. Однако он добавил, что продемонстрировать главе государства "прототип Б" пока не удалось.

Президент поручил запустить проект "Кортеж" еще в 2012 года. В рамках проекта планируется создание автомобилей представительского класса. В модельный ряд должны войти лимузин, седан, внедорожник, а также минивэн. Все авто предназначаются для высших чиновников. Планируется, что все автомобили будут представлены после выборов в 2018 году на инаугурации президента.