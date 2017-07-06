Путин рассказал об опасности вседозволенности в интернете

Россия поддерживает свободу доступа к интернету, однако она не должна подменяться вседозволенностью, которая может привести к распространению киберпреступности, заявил президент России Владимир Путин

«Россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям, включая сеть интернет. Большое значение придаём защите прав человека в информационном пространстве. При этом в цифровой среде, как и в любой другой, свобода ни в коем случае не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью», — написал Путин в статье для немецкой газеты Handelsblatt

По его словам, безнаказанность в интернете «ведёт к разгулу киберпреступников, хакерских группировок, всех тех, кто, используя передовые технологии, посягает на неприкосновенность частной жизни граждан или суверенитет государств».

«Россия, одна из первых обозначившая опасность данного вызова, не первый год продвигает идею заключения универсальных международных договорённостей в рамках ООН , призванных противодействовать этим негативным явлениям. Рассчитываем здесь на позитивную, заинтересованную реакцию со стороны других стран», — цитирует Путина РИА Новости

Кроме того, президент уточнил, что информационная безопасность — это новая тема в рамках саммита G20.

Ранее стало известно, что США не готовы сделать вывод о причастности России к последним кибератакам на Украине.