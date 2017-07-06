Янукович надеется на возвращение Крыма в состав Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович выразил надежду, что Крым вернется под контроль Киева, передает корреспондент "Газеты.Ru"

"Я бы хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, но это будет зависеть от жителей Крыма", - сказал он.

По словам экс-президента, "трусливая власть" Украины не противостояла воссоединению полуострова с Россией, потому что понимала, что "там (в Крыму. - "Газета.Ru") они получат по зубам".

"Решение крымчан было абсолютно предсказуемым. В этом никто не сомневался. Мы знали, что в Крыму всегда были пророссийские настроения, и нужен был только повод. Этот повод создали радикалы", - резюмировал Янукович.