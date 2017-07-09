В Москве задержали более 30 сторонников Навального

В Москве сотрудники правоохранительных органов 9 июля задержали более 30 человек, которые проводили агитацию за оппозиционера Алексея Навального . Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на координатора столичного штаба политика Николая Ляскина.

"На данный момент известно о 32 задержанных, из них четыре несовершеннолетних", - сказал он.

Ляскин добавил, что, по последним данным, накануне было задержано 84 человека.

Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что столичные полицейские задержали около 70 человек за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.