США проигнорировали призыв России и Китая прекратить учения вблизи КНДР

«Нет, не собираемся», — заявил Дэвис, отвечая на вопрос о возможных изменениях в совместных учениях.

4 июля Россия и Китай в совместном заявлении министерств иностранных дел предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений. Кроме того, авторы заявления призвали международное сообщество поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова.

В тот же день Пхеньян отчитался об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты.