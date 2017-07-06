"Мы пойдем своим путем": США посоветовали России не становиться другом КНДР



США готовы силой остановить ядерную программу Северной Кореи. О намерении пойти на крайние меры Вашингтон заявил в Совете Безопасности ООН , услышав в ответ предупреждение от России и Китая о недопустимости подобного сценария. Впрочем, к Китаю США также могут найти подход, пригрозив потерей американского рынка.

США пишут военный сценарий





На экстренное заседание Совет Безопасности ООН безопасности собрался в связи с очередным ракетным испытанием КНДР. Запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" упала в Японском море накануне Дня независимости США. Часть праздничного дня постпред США при ООН Никки Хейли , вероятно, провела за формулировкой ответа. Взяв слово на заседании она заявила: дипломатические возможности тают, но у Вашингтона есть и другие.

"Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы. Мы задействуем их, если будем должны, но мы бы предпочли не идти в этом направлении", — сказала Хейли.



О жестком неприятии силового сценария США в регионе заявили соседи КНДР Китай и Россия. "Нельзя рассматривать использование военных средств как средство решения проблемы", — заявил постпред Китая при ООН Лю Цзеи. При этом он признал, что процесс диалога по денуклеаризации находится "в застое".





"Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена", — заявил зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков . В своем выступлении в Совете Безопасности ООН он призвал все вовлеченные стороны к "скорейшему перезапуску диалога по всеобъемлющему решению проблем Корейского полуострова".

… и резолюцию



Пока "пропорциональным ответом на эскалацию КНДР" США видят новую резолюцию Совета Безопасности ООН, которая будет представлена в ближайшие дни. Подробности Хейли пока не представила, однако речь явно пойдет об усилении экономического давления. "Если мы едины, международное сообщество может отрезать режим КНДР от основных источников твердой валюты", — заявила Хейли.



Кроме санкций Совбеза ООН США намерены ужесточить и собственные, и коснутся они не только КНДР. "Мы не будем смотреть только на КНДР, мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести бизнес с этим режимом-изгоем", — сказала Хейли. По ее словам, "есть страны, которые позволяют, даже поощряют Северную Корею нарушать резолюции СБ ООН".



"Эти страны также хотели бы продолжать торговлю с США. Этого не произойдет", — подчеркнула постпред США, не называя имен. Адресат здесь уже не столько Пхеньян, сколько Пекин, если торговые отношения страны будут нарушать резолюции СБ ООН.



СБ ООН принял уже семь санкционных резолюций в отношении Пхеньяна, последовательно ужесточая меры. Большая задача по соблюдению санкций ООН, подчеркнула Хейли, ложится на Китай, на который приходится 90% торговли КНДР. "Мы будем работать с Китаем", — заверила Хейли. "Но мы не повторим неадекватные ответы прошлого, которые привели к сегодняшним "темным дням", — отметила она.



За новую резолюцию, которая ужесточит режим санкций в отношении Пхеньяна выступили и два других постоянных члена СБ — Франция и Великобритания.



РФ призвала не загонять ситуацию в тупик



Представитель РФ подчеркнул — санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове и заявил о необходимости "переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирования проблем Корейского полуострова". Серьезный ущерб интересам стратегической безопасности государств северовосточной Азии, включая Россию и Китай, наносит размещение комплексов ПРО THAAD, заявил он.



Два других постоянных члена Совбеза — Россия и Китай на заседании призвали к немедленному прекращению и дальнейшей отмене процесса размещения систем ПРО в Южной Корее. Подобные ремарки постпред США оставила без комментариев, сконцентрировалась в ответном слове на КНДР и выступила в защиту еще не представленной резолюции.



"Если вы довольны действиями Северной Кореи — наложите вето на резолюцию. Если вы хотите быть другом Северной Кореи — ветируйте", — обратилась Хейли к Сафронкову. Однако, по ее словам, учитывая очередную демонстрацию силы КНДР необходимо "занять твердую позицию и проголосовать вместе с международным сообществом за ужесточение санкций в отношении Северной Кореи".



При этом Хейли заверила, что несогласие с тактикой США препятствием не будет. США пойдут "своим путем", если новые санкции в отношении КНДР не удастся провести через СБ ООН.