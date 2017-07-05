Националист Юрий Горский , который ранее организовывал шествие «Русский марш» и другие шествия националистов, задержан сотрудниками ФСБ в Москве. В данный момент он находится в статусе подозреваемого по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности». Об этом сам политический деятель написал на своей странице в социальной сети Вконтакте.

В качестве подтверждения своих слов он опубликовал свою собственную фотографию, где он изображен рядом с повесткой о необходимости явится на допрос.

Данные о задержании оппозиционера «Газете.Ru» подтвердил и соратник Горского Дмитрий Мелаш.

По информации супруги Горского Елены, его задержали в тот момент, когда он вышел из здания Мосгорсуда — там должно было пройти заседание по апелляции другого националиста, лидера запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина , однако в итоге заседание перенесли на 7 июля.

Дело в отношении Горского возбудили из-за организации первомайского шествия националистов. Акция была согласована с властями и проходила на Октябрьском поле в Москве. Горский был задержан полицейскими после мероприятия и доставлен в ОВД «Щукино» без объяснения причин. В протоколе задержание объяснили тем, что своими криками в мегафон националист превратил шествие в митинг. На шествии собравшиеся кричали «Украина — Майдан, Россия — Манежка, покрышки, баррикады, огонь» и «5.11.17 революция».

«В настоящий момент Горский находится в одном из зданий ФСБ на Большом Кисельном переулке. Насколько мне известно, дело расследуют следователи именно этой структуры. Политик не хочет отказываться от дачи показаний и ссылаться на 51-ю статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого.

Горский планирует давать показания, но в данный момент у него нет адвоката. «Открытая Россия», с которой мы связались, сказала, что больше не имеет денег на оплату защитника в таких случаях», — рассказал некоторые подробности происходящего с националистом представитель организации «Новая оппозиция» Роман Ковалев . Вместе с тем, супруга Горского рассказала журналистам, что ее мужа везут в Следственный Комитет

Горский в последнее время сотрудничал в двумя другими оппозиционерами у которых возникли недавно проблемы с правоохранительными органами. Вместе с Марком Гальпериным он участвовал в так называемых «Прогулках оппозиции» по центру Москвы. В ходе этих мероприятий сторонники оппозиционных взглядов гуляли по центру Москвы и обсуждали общественно-политические проблемы. Акции проходили именно в такой форме потому, что на прогулку по закону не требуется получать разрешение в местных органах власти. Недавно в отношении Гальперина возбудили дело по ч. 2 ст. 280 УК — «Публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет», в конце июня он был отправлен под домашний арест. По этому делу Горский проходит свидетелем.

Горский также сотрудничал с Вячеславом Мальцевым , создателем движения «Артподготовка». Буквально накануне стало известно, что Мальцев сбежал из России после того, как в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества».

«Мне известно что Мальцева успели предупредить некоторые люди о том, что в отношении него возбудили дело. Вот он и уехал. В случае с Горским таких людей не нашлось», — рассказал «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией.

Горский — учредитель и главный редактор электронного периодического издания «АртПолитИнфо». По поручению оргкомитета «Русский Марш» в 2005 и 2007 году был ответственным распорядителем за подготовку и проведение Русского Марша. В период с 2005 по 2013 годы политик принимал активное участие в работе и становлении Евразийского Союза Молодежи (2005-2006), а также русских националистических организаций и общественно-политических объединений, таких как ПЗРК «Русь» (2006-2008), РУССОВЕТ (2008-2012), Монархической партии «Самодержавная Россия» (2010-2012) и Всероссийского оргкомитета «За — вынос Ленина!» (2012-2013). C мая по декабрь 2013 года работал в должности вице-президента Международного фестиваля Социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь». Также он некоторое время состоял в Движении против нелегальной иммиграции, которое сейчас запрещено.

С 2013 года он попытался устраивать свои «Русские марши», отдельно от шествия националистов в Люблино, которые проводил Дмитрий Демушкин. Вместе с Главой Союза православных хоругвеносцев Леонидом Симоновичем-Никшичем они решили провести шествие на Октябрьском поле. Это мероприятие тогда удалось провести, однако оно было не столь многочисленным, как марш в Люблинском районе.

После того, как Демушкин из-за постоянных арестов не смог больше организовывать основное шествие националистов на юго-востоке Москвы, Горский забыл о разногласиях с ним и два раза выступил организатором этого мероприятия уже в Люблино.

С начала событий на Майдане в 2013 году Горский выразил ему поддержку. В дальнейшим после присоединения Крыма к России и начала боевых действий на юго-востоке Украины он воздерживался от публичной оценки этих событий.