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Путин познакомился с женой Трампа
Владимир Путин познакомился с первой леди США Меланьей Трамп. Российский президент и супруга главы США Дональда Трампа обменялись парой фраз и пожали друг другу руки. Об этом сообщает портал LIFE.
Встреча прошла на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Меланья Трамп опоздала на официальные мероприятия, так как служба безопасности не рекомендовала первой леди США покидать отель до тех пор, пока не закончится протестная акция. В Гамбурге проходят столкновения участников протестных движений с полицией. Правоохранительные органы применяют для разгона шествий водомёты. На настоящий момент известно о сотне пострадавших с обеих сторон. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала события в Гамбурге «боевыми действиями».
7 июля российский президент Владимир Путин и глава США Дональда Трамп встретились в Гамбурге. Встреча продлилась 2 часа 17 минут, хотя изначально предполагалось, что переговоры займут 30 минут. Это была первая официальная встреча Путина и Трампа. До этого главы двух государств трижды общались по телефону. В переговорах также участвовали министры иностранных дел России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Саммит G20 проходит 7-8 июля. Всего в ходе саммита Путин проведёт 11 встреч в главами иностранных государств.
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