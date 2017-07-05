Медведев сообщил, что депутаты воруют ручки в Доме правительства РФ

На заседаниях в Доме правительства РФ на столах лежат исключительно карандаши, так как ручки постоянно воруют. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, ответив на соответствующий вопрос главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

«Я тут у Медведева спросил, почему на важных заседаниях (в правительстве – ред.) не дают ручек, а дают только карандаши. Знаешь, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет», – цитирует Шохина «Life».

«Это позиция председателя правительства», – пошутил в ответ один из участников заседания.

«ФедералПресс» ранее писал, что Медведев призвал усовершенствовать антикоррупционное законодательство и систему госзакупок в России.