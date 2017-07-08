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Трамп охарактеризовал встречу с Путиным
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Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным «потрясающей».
Американский лидер употребил слово tremendous, характеризуя свою встречу с российским президентом, пишет AFP.
Это слово переводится как «классный», «обалденный», потрясающий», "грандиозный".
Накануне между Трампом и Путиным была запланирована 45-минутная беседа. Однако первая встреча продлилась больше двух часов.
Лидеры общались в узком составе – в сопровождении дипломатов Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова и переводчиков.
В итоге в немецкой филармонии лидеры других государств 40 минут ждали, пока Трамп и Путин закончат беседу – все это время не начинался концерт.
В американской прессе уже нашлись недовольные теплым и длительным разговором между Трампом и Путиным.
Трамп ответил им в Twitter, отметив, что будет достойно представлять США и бороться за их интересы, и его не волнует, что пишут о нем «фейковые СМИ».
Между тем, в соцсетях надеются на скорое потепление отношений между двумя ведущими мировыми державами после встречи лидеров на саммите.
«Это враждебное противостояние между США и Россией должно когда-то прекратиться. Чем скорее, тем лучше», - отметил один из пользователей.
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