Трамп охарактеризовал встречу с Путиным



Американский лидер употребил слово tremendous, характеризуя свою встречу с российским президентом, пишет AFP

Это слово переводится как «классный», «обалденный», потрясающий», "грандиозный".



Накануне между Трампом и Путиным была запланирована 45-минутная беседа. Однако первая встреча продлилась больше двух часов.



В итоге в немецкой филармонии лидеры других государств 40 минут ждали, пока Трамп и Путин закончат беседу – все это время не начинался концерт.



В американской прессе уже нашлись недовольные теплым и длительным разговором между Трампом и Путиным.





Трамп ответил им в Twitter, отметив, что будет достойно представлять США и бороться за их интересы, и его не волнует, что пишут о нем «фейковые СМИ».

Между тем, в соцсетях надеются на скорое потепление отношений между двумя ведущими мировыми державами после встречи лидеров на саммите.



«Это враждебное противостояние между США и Россией должно когда-то прекратиться. Чем скорее, тем лучше», - отметил один из пользователей.