"Все эти рассуждения, которые вы упомянули, про New York Times, из серии абсурда. Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это всё просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают всё возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон , сообщила, что лидеры стран в ходе двусторонней встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое "вмешательство" РФ в американские выборы.

Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп вначале ограничил свои комментарии на тему беседы с Путиным фразой о том, что она была "потрясающей" по значимости.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.