Нарастающая угроза со стороны КНДР: Штаты готовы к обороне

Пентагон подтвердил наличие у КНДР межконтинентальных ракет. В военном ведомстве США сообщили, что дальность испытанной в понедельник ракеты может превышать пять с половиной тысяч километров. Это позволит Пхеньяну наносить удары как минимум по штату Аляска, а, возможно, и по западному побережью США. Таким образом, Северная Корея обретает статус глобальной ядерной державы. К чему это может привести?

Заявление Ким Чен Ына , которое приводит северокорейское госагентство, звучит так: «Ублюдки в Америке не очень рады такому подарку на 4 июля». Лидер КНДР явно наслаждается новообретенным статусом и хвастается возможностью нанести ядерный удар по любой точке планеты. Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты осудили все глобальные и региональные игроки. Владимир Путин Си Цзиньпин совместно призвали стороны к переговорам и приостановке северокорейской ядерной программы в обмен на прекращение американских учений. За диалог ранее выступали Сеул и Токио. Вашингтон же, как ни в чем не бывало, тут же провел учения по «устранению высшего руководства КНДР в случае кризиса».

Михаил Ходаренок военный обозреватель «Газеты.Ру» , полковник запаса «Тут дело не в руководстве КНДР, тут дело в возможности нанести одну из разновидностей быстрого глобального удара, который предполагает — вследствие применения средств только с обычными боевыми частями — ликвидацию ракетно-ядерного потенциала вероятного противника. Такая концепция у них разработана, и, вполне возможно, что Северная Корея станет первой из стран, на которой они опробуют ее в действии. Тут главная задача не в том, чтобы нейтрализовать северокорейское руководство, главная задача при проведении быстрого глобального удара в отношении Северной Кореи заключается в том, чтобы не произошло ни одного активного подрыва ядерного боеприпаса со стороны Северной Кореи».

Владимир Васильев. США оказались в заложниках собственных «красных линий». В начале года Трамп категорически заявил, что испытания северокорейской ракеты, способной достигнуть США, «не произойдут». Теперь мяч на стороне Трампа — все региональные державы настаивают на диалоге, Пентагон играет мускулами и разыгрывает операцию по устранению Кима — считается, что во дворце Ренсон больше всего боятся наемных убийц. В каком-то смысле, поскольку риски американо-корейского конфликта затрагивают Россию лишь косвенно, Москве теперь можно просто откинуться в кресле и наблюдать за происходящим, комментирует главный научный сотрудник института США и Канады РАН

Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН «Сегодня вот эта проблема Северной Кореи, действительно, выдвигается на первый план американской политики. Украина, с моей точки зрения, вообще уже ушла с радаров американской политики внешней. Провоцирование конфликта с Сирией, в Сирии с Россией на фоне резко осложняющейся ситуации на Дальнем Востоке — это просто бессмысленно и даже в известной степени как бы самоубийственно —провоцировать войну на два фронта. Поэтому, с моей точки зрения, мы можем ожидать некоего ослабления конфронтации между США и Россией именно и в Украине, и на Ближнем и Среднем Востоке».

Эскалация приносит Москве и издержки — в этом году в Южной Кореи были размещены американские системы ПРО, которые Россия крайне болезненно воспринимает вблизи своих границ. Нынешний кризис на Корейском полуострове, несомненно, будет затронут на встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Возможно, именно российский президент сумеет выступить миротворцем и уговорить США пойти на прямой диалог с КНДР.