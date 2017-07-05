СМИ узнали о письме Ярошенко Трампу с просьбой о возвращении в Россию

В конце мая уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать осужденного в США Ярошенко. Ответ на письмо к Трампу о Ярошенко омбудсмен ожидает в августе.

"Российский летчик, заключенный в американской тюрьме "Форт-Дикс" на 20 лет, Константин Ярошенко обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о возвращении на родину. Письмо на имя американского лидера было передано 4 июля в Белый дом через посольство РФ в Вашингтоне", — говорится в материале.

В своем обращении, на которое ссылается издание, российский летчик пишет, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на "гуманность и понимание трудной ситуации". По его словам, больше всего страданий он испытывает из-за разлуки с семьей, которую он не видел уже больше шести лет, и не смог быть на похоронах своей матери.

"Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России", — сказал "Известиям" Константин Ярошенко.

В свою очередь жена и дочь россиянина направили письмо Дональду Трампу с просьбой о помиловании. "После того как умерла мать Кости — Любовь, его здоровье было подорвано теперь уже не только физически, но и морально. Мы с дочерью очень переживаем за его жизнь. Мы не сможем и не хотим прожить остаток жизни без него. Если президент США помилует Костю, то он помилует всю нашу семью", — рассказала газете супруга летчика Виктория.