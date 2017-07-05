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СМИ: Ярошенко написал письмо Трампу
Российский лётчик Константин Ярошенко написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором он попросил американского лидера помочь ему возвратиться на родину.
Об этом сообщают «Известия».
«Мне очень тяжело находиться в заключении вдалеке от Родины, моего народа и самое главное — моей семьи. Языковой барьер приносит мне большие проблемы. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечёт за собой серьёзные последствия», — написал россиянин.
По словам Ярошенко, данное обращение для него последний шанс вернуться в Россию «в здравом уме». В связи с этим он надеется, что Трамп проявит к нему милосердие.
В свою очередь жена и дочь россиянина направили письмо Дональду Трампу с просьбой о помиловании.
7 мая 2017 года скончалась Любовь Ярошенко, мать осуждённого лётчика.
Константин Ярошенко был приговорён американским судом в 2011 году к 20-летнему сроку заключения. Он отбывает наказание в тюрьме Форт-Дикс в американском штате Нью-Джерси.
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