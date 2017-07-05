Две трети россиян пожелали победы Путина на президентских выборах

Две трети россиян пожелали, чтобы Владимир Путин после предстоящих в 2018 году президентских выборов остался на посту главы государства. Таковы итоги опроса, проведенного «Левада-центром» , сообщает «Интерфакс»

42 процента опрошенных хотели бы, чтобы избранный президент, вне зависимости от того, кто им станет, проводил во внутренней политике «такую же, как сейчас» линию. Треть респондентов высказалась за ужесточение. 12 процентов выступили за более либеральную политику, чем нынешняя.

Президент России избирается сроком на шесть лет.