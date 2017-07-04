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Фермер из Италии изобразил на поле портрет Путина перед саммитом G20
Фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга изобразил на своем поле портрет Владимира Путина. Изображение российского лидера получилось шириной в 135 метров. Его можно увидеть только сверху из-за масштабности портрета.
Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга изобразил на своем поле недалеко от Вероны портрет президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.
Italian "land artist" Dario Gambarin draws #Putin's face on a field to celebrate the incoming #G20 summit. #Russia #Italy #G20Hamburg pic.twitter.com/lLOTGDsYYE— ilcolonnello (@ilcolonnello) 4 июля 2017 г.
"Это произведение появилось на свет, так как 7 и 8 июля 2017 года в Гамбурге проведут саммит сильные мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча позволит решить актуальные мировые проблемы в сфере экономики, иммиграции", - сказал Гамбарин.
Портрет Путина получился шириной в 135 метров. Изображение можно увидеть только сверху из-за его масштабности. Справа от портрета находится подпись художника и надпись "G20 2017", а слева – русскими буквами написана фамилия российского лидера "Путин".
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