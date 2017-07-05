Итальянский фермер на тракторе создал портрет Путина на 130-метровом поле

Un Putin gigante retratado en un campo de trigo pic.twitter.com/11ZrOteMYv

— RT en Español (@ActualidadRT) 4 июля 2017 г.

​Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству рисовать огромные портреты мировых лидеров и символические послания к значимым глобальным событиям. Холстом ему служит огромное поле, а кистью и красками – трактор и плуг. Героями его произведений в разное время становились бывший президент США Барак Обама , лидер кубинского революции Фидель Кастро папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости.

По завершении сбора нынешнего урожая итальянский фермер нарисовал портрет Путина, приурочив его к предстоящему саммиту "большой двадцатки" в Гамбурге.

Увидеть нарисованного трактором президента России можно только с высоты птичьего полета. Портрет Путина анфас имеет ширину в 135 метров и сопровождается его фамилией, написанной на кириллице, и подписью "G20 2017".

"Это произведение можно объяснить очень просто. Как мы знаем, в ближайшие субботу и воскресенье в Гамбурге сильные мира сего проведут саммит "двадцатки". Мы все надеемся, что эта встреча может привести к решению актуальных проблем в сфере экономики и миграции, которые угнетают мир. Тем для обсуждения немало: это Украина и Сирия, ядерное оружие, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы", — сказал Гамбарин журналистам.