Мединский считает, что критики назвали его диссертацию лженаучной, не найдя в ней плагиата



Министр культуры РФ, профессор МГИМО , доктор исторических наук Владимир Мединский во вторник впервые подробно прокомментировал дискуссию, возникшую вокруг его диссертации. По его мнению, критики назвали работу лженаучной после неудачной попытки найти в ней плагиат.

"В дискуссию (назову это мягко) вокруг своей диссертации я не вмешивался. Во-первых, обвинения казались смехотворными. Во-вторых, не было времени", - говорится в статье министра, опубликованной во вторник на сайте "Российской газеты".



"Дел много, в отличие, видимо, от моих оппонентов. Последние желанный плагиат в моей работе искали-искали, да так и не нашли. В итоге - обозвали всю диссертацию "лженаучной", - добавил министр.



По словам Мединского, первое время он думал, что подобные обвинения - розыгрыш. Министр отметил, что развернувшуюся в медиа дискуссию он, "будь иных воззрений, сразу бы заклеймил как "травлю".





"Но "травят" у нас, вы знаете, исключительно вольнодумцев и свободных художников, а таких, как я, "подвергают справедливой критике", - пишет глава Минкультуры . По его словам, "должность обязывает реагировать на любую критику конструктивно".

Основные тезисы министра



В своей статье Мединский отмечает, что "нет вообще никакой "абсолютной объективности", и "любой историк всегда - носитель определенного типа культуры, представлений своего круга и своего времени". Также министр считает, что "не видеть в мифе факта - значит перестать быть историком", а научный поиск "предполагает гипотезы, рабочие версии, разнообразие инструментов и методов исследования". Кроме того, убежден Мединский, все исторические факты существуют "как уже преломленные через сознание и социальные интересы своего класса, нации, времени".



Также министр настаивает на своем праве в собственной диссертации рассматривать историю с точки зрения национальных интересов. Он недоумевает, почему "нельзя рассматривать исторические труды и события с позиции национальных интересов". "Пардон, а с позиций интересов какой другой страны я должен рассматривать историю своего Отечества?", - пишет он.



История с диссертацией Мединского





В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук. По мнению Бабицкого, написанная министром работа под названием "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".



Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова . Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.