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В Госдуме прокомментировали слова МИД Польши о Бандере
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление МИД Польши о невозможности Украины попасть в ЕС "с Бандерой". Об этом сообщает RT.
"Совсем недавно польский сейм внес изменения в закон о декоммунизации, который сам по себе порочен, дополнительные поправки, которые создают законодательную основу для сноса советских памятников — тем, кто погиб, защищая Польшу, кто помог ее освободить от фашистских захватчиков. Таким образом, воюя с советскими памятниками, поляки сами не способствуют тому, чтобы оценка истории Второй мировой войны, оценка преступлений фашизма были полноценными", - сказал Новиков.
Депутат отметил, что в то время, как Польша заявляет справедливые вещи в отношении Украины, стране следует самой "позаботиться о том, чтобы у них самих все было в должном виде". В то же время Новиков считает, что реабилитация националиста Степана Бандеры на Украине идет "полным ходом".
Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой".
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