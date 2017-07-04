В Госдуме прокомментировали слова МИД Польши о Бандере

"Совсем недавно польский сейм внес изменения в закон о декоммунизации, который сам по себе порочен, дополнительные поправки, которые создают законодательную основу для сноса советских памятников — тем, кто погиб, защищая Польшу, кто помог ее освободить от фашистских захватчиков. Таким образом, воюя с советскими памятниками, поляки сами не способствуют тому, чтобы оценка истории Второй мировой войны, оценка преступлений фашизма были полноценными", - сказал Новиков.

Депутат отметил, что в то время, как Польша заявляет справедливые вещи в отношении Украины, стране следует самой "позаботиться о том, чтобы у них самих все было в должном виде". В то же время Новиков считает, что реабилитация националиста Степана Бандеры на Украине идет "полным ходом".