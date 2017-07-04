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Песков рассказал о формате встречи Путина и Трампа
Запланированная на 7 июля личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предполагается в формате отдельной беседы, а не как контакт «на ногах», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это планируется как полноценная «сидячая» встреча», - пояснил он, передает ТАСС.
Ранее во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 7 июля, на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.
Также в Кремле назвали возможные темы, которые могут затронуть лидеры двух стран.
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