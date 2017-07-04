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В Кремле китайскую делегацию накормили сморчками
Членов делегации КНР на переговорах в Кремле угощали блюдами русской кухни – оладьями с черной икрой и крем-супом из сморчков. В меню китайской делегации салат из морских гребешков, оладьи с черной икрой, суп из сморчков, а между ними подают щербет из хурмы. Также гостям приготовили на горячее свиную вырезку с картофельным муслином и филе лосося с морковным муслином, а на десерт – мороженое из горького шоколада, передает РИА «Новости».
Напомним, ране в ходе приема в Кремле президент России Владимир Путин вручил председателю КНР Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного. До этого Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил, что вопросы экономического сотрудничества обеих стран находятся в центре внимания.
Напомним, Глава КНР по приглашению Владимира Путина 3-4 июля посещает с официальным визитом Россию.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, высокий уровень политических отношений России и Китая дает взаимовыгодный экономический результат. Китай становится крупнейшим инвестором в российскую экономику.
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