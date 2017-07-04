В Москве скончался генерал Малашенко

В Москве на 94-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке бывший замначальника штаба Объединенных вооруженных сил стран Варшавского Договора, участник Великой Отечественной войны Евгений Малашенко, сообщили телеканалу «Звезда» в Клубе военачальников РФ.

В Москве на 94-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке бывший замначальника штаба Объединенных вооруженных сил стран Варшавского Договора, участник Великой Отечественной войны Евгений Малашенко, сообщили телеканалу «Звезда» в Клубе военачальников РФ.

Малашенко родился 20 марта 1924 года, закончил военное училище за несколько дней до начала войны. Осенью 1941 года принимал участие в обороне Москвы в составе курсантской бригады.

Во время войны Малашенко командовал взводом, затем ротой, служил начальником разведки полка, морской стрелковой бригады, стрелковой и воздушно-десантной дивизий, которые действовали на Западном, Калининском, Ленинградском и Четвёртом Украинском фронтах.

Уже после войны Малашенко окончил Военную академию имени Фрунзе и академию Генерального штаба . Служил заместителем начальника штаба Особого корпуса (Венгрия), начальником штаба главного военного советника в Вооруженных силах Египта.