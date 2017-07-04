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В Москве скончался генерал Малашенко
В Москве на 94-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке бывший замначальника штаба Объединенных вооруженных сил стран Варшавского Договора, участник Великой Отечественной войны Евгений Малашенко, сообщили телеканалу «Звезда» в Клубе военачальников РФ.
В Москве на 94-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке бывший замначальника штаба Объединенных вооруженных сил стран Варшавского Договора, участник Великой Отечественной войны Евгений Малашенко, сообщили телеканалу «Звезда» в Клубе военачальников РФ.
Малашенко родился 20 марта 1924 года, закончил военное училище за несколько дней до начала войны. Осенью 1941 года принимал участие в обороне Москвы в составе курсантской бригады.
Во время войны Малашенко командовал взводом, затем ротой, служил начальником разведки полка, морской стрелковой бригады, стрелковой и воздушно-десантной дивизий, которые действовали на Западном, Калининском, Ленинградском и Четвёртом Украинском фронтах.
Уже после войны Малашенко окончил Военную академию имени Фрунзе и академию Генерального штаба. Служил заместителем начальника штаба Особого корпуса (Венгрия), начальником штаба главного военного советника в Вооруженных силах Египта.
В Клубе военачальников РФ Евгений Малашенко был консультантом Центра оперативно-стратегических исследований Генштаба ВС РФ, активно работал.
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