Далее:
Срочно
ВВС коалиции США нанесли удар по сирийской деревне [date]
Главное сейчас
Рамблер

Оппозиционер Мальцев уехал из России

Как передает «Дождь», Мальцев уехал после того, как узнал, что готовится его арест. Куда именно отправился оппозиционер, пока неизвестно. Изначально он хотел уехать в Молдавию, но его не пустили туда через Украину.
Напомним, что в начале июня в его подмосковном доме прошли обыски, а его сторонника Алексея Политикова задержали по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее, в апреле, самого Мальцева задержали в Саратове. Сотрудники правоохранительных органов пришли к нему в квартиру, вскрыли в дверь, а затем доставили Мальцева в Москву, из-за чего у мужчины случился сердечный приступ.
Тверской суд Москвы признал его виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Его приговорили к 15 суткам ареста.
Еще 29 источников
Видео Главное Политика
МВД
Алексей Политиков
Оставить комментарий

Последние новости