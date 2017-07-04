Оппозиционер Мальцев уехал из России

Как передает «Дождь», Мальцев уехал после того, как узнал, что готовится его арест. Куда именно отправился оппозиционер, пока неизвестно. Изначально он хотел уехать в Молдавию, но его не пустили туда через Украину.

Напомним, что в начале июня в его подмосковном доме прошли обыски, а его сторонника Алексея Политикова задержали по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее, в апреле, самого Мальцева задержали в Саратове. Сотрудники правоохранительных органов пришли к нему в квартиру, вскрыли в дверь, а затем доставили Мальцева в Москву, из-за чего у мужчины случился сердечный приступ.

Тверской суд Москвы признал его виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Его приговорили к 15 суткам ареста.