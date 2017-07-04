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СМИ: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд из России
Госдума может увеличить порог задолженности для запрета на выезд за границу с 10 до 30 тыс. рублей, пишет газета "Известия".
По словам члена комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зарифа Байгускарова, соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве" были подготовлены комитетом.
Отмечается, что послабление не затронет уклоняющихся от выплаты алиментов или возмещения ущерба за преступление, совершенное ранее.
Издание утверждает, что изменения должны вступить в силу 1 октября 2017 года.
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