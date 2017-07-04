«Это репрессии»: в Госдуме раскритиковали долговой порог

По мнению парламентария, необходимо развивать другие инструменты воздействия на россиян. «Не выпускать человека за границу, пока он не заплатит, - это ущербный институт, искусственный и репрессивный. У людей есть право на передвижение, оно записано в международных актах», - подчеркнул он.

Кроме того, скорее всего, сам процесс снятия ограничений после оплаты долгов будет ускорен.

Взаимодействие приставов с ФСБ будет идти в электронном виде.