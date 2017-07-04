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"Это репрессии": в Госдуме раскритиковали долговой порог
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что запрет на выезд за границу при наличии долгов ущемляет права человека. Об этом сообщает Life.
По мнению парламентария, необходимо развивать другие инструменты воздействия на россиян. «Не выпускать человека за границу, пока он не заплатит, - это ущербный институт, искусственный и репрессивный. У людей есть право на передвижение, оно записано в международных актах», - подчеркнул он.
Ранее член комитета Госдумы по госстроительству Зариф Байгускаров заявил, что ГД увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу в три раза - с десяти до 30 тысяч рублей. По его словам, изменения вступят в силу с 1 октября 2017 года. При этом, по данным «Известий», послабление не коснется тех, кто «уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление».
Кроме того, скорее всего, сам процесс снятия ограничений после оплаты долгов будет ускорен.
Взаимодействие приставов с ФСБ будет идти в электронном виде.
В конце июня директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов заявил, что около 1,6 миллиона россиян не могут выехать за границу из-за невыплаченных долгов.
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