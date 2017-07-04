СМИ: транспортные расходы депутатов увеличили почти втрое

Госдума почти в три раза увеличила транспортные расходы для депутатов, впоследствии сумма может быть еще пересмотрена в сторону увеличения. Об этом пишет газета "Известия"

Увеличение расходов с 296,8 тыс. рублей до 830 тыс. рублей на одного депутата в год утвердил комитет Госдумы по регламенту.

По словам главы комитета Ольги Савастьяновой, эти расходы не индексировались 10 лет.

"Поэтому, принимая бюджет, мы говорили о том, что средств может не хватить, и необходимо пересмотреть лимиты. Сейчас заканчивается полугодие - мы посмотрели, как складывается ситуация, проанализировали и приняли решение эти лимиты увеличить до 830 тыс. рублей, - заявила она.

По словам источника газеты в аппарате, в связи с этим депутаты смогут пользоваться транспортом в регионах не только в региональную неделю, как раньше, но и в любое время.

Как заявил источник, увеличение транспортных лимитов стало возможно в связи с тем, что Госдума сэкономила средства на проведении аналитических исследований и депутатских отгулах за свой счет.