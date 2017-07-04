"Двадцатка" на двоих

Русская кухня и сеанс уединения для глав государств — этим может запомниться саммит G20 в Гамбурге. Но не факт, что у лидеров получится договориться по ключевым вопросам повестки, среди которых: протекционизм, терроризм и климатические изменения. У Владимира Путина есть решения по спорным темам, и он готов их предложить «двадцатке», утверждают в Кремле. Между тем все с нетерпением ждут итогов первой, пусть и неформальной встречи российского лидера с Дональдом Трампом



Лидеры двадцати крупнейших экономик мира (G20) соберутся на саммит в немецком Гамбурге 7-8 июля. Хозяйка саммита — канцлер Ангела Меркель — специально выбрала этот город. Здесь до XVII века была неформальная столица Ганзейского торгового союза, объединявшего города и порты северной Европы. Меркель видит этот ганзейский форпост в качестве символа свободной торговли. А значит и место для саммита, объединяющего самых влиятельных глобалистов, самое подходящее.

Хотя символично и другое: средневековая Ганзея не жаловала купцов, не входивших в союз, то есть, выражаясь современным языком, проводила политику протекционизма. Именно это — «Глобальный экономический рост и торговлю» — обсудят лидеры в первый же день саммита на первом рабочем заседании.



Эта тема звучит на каждом саммите. Но преград для свободного перемещения товаров и услуг меньше не становится. Пик торгового либерализма пришелся на 2008 год, а после кризиса и изоляционизм только набирает обороты.





Состоится дискуссия по вопросам укрепления мирового товарооборота, углубления международной торгово-экономической интеграции, о будущем ВТО , уточнила на брифинге в Кремле представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш

О чем договорятся лидеры и договорятся ли вообще, неизвестно, но антиглобалисты уже готовятся к акциям протеста в Гамбурге.



По оценкам полиции, ожидается чуть ли не 100 тысяч антиглобалистов, которые попытаются саботировать саммит. Немецкие СМИ сообщали, что спецслужбы предлагали перенести встречу на окраину Гамбурга, но Меркель выбрала центральную Hamburg Messe.



Всего в повестке саммита четыре рабочих сессии. Под номером два заявлена не менее проблемная, чем защитные меры национальных правительств, тема — климатические изменения. Этот вопрос сейчас приобрел особую значимость, в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения о климате. Россия, к слову, планирует ратифицировать принятое в 2015 году соглашение не ранее 2019 года.



Третья сессия — миграционный кризис. Сформулирована проблема так: «Африка, здравоохранение, миграция». «Это странное сочетание в рамках одной сессии, но в логике обсуждений этого года эти темы взаимосвязаны», — сообщила шерпа Лукаш.



Судя по всему, лидеры хотят обсудить, как остановить поток беженцев из Африки, как интегрировать тех, кто прорвался в Европу по суше и по воде, как их обеспечить работой и другими социальными правами, а главное, во сколько это обойдется налогоплательщикам.



Наконец, четвертая сессия будет посвящена цифровой экономике и ее влиянию на занятость. Впервые эту тему в рамках «большой двадцатки» обозначил Китай на саммите в Ханжоу в прошлом году.





Цифровизация экономики уже свершившийся факт, новая реальность, говорил лидер КНР Си Цзиньпин . На этом саммите лидеры сосредоточатся на негативных последствиях этой новой реальности, которая сокращает количество рабочих мест, люди теряют уверенность в завтрашнем дне, и это становится реальной проблемой в развитых экономиках, отметила шерпа.

«И, конечно, аспекты информационной безопасности, обеспечения защиты личных данных и роли государства в регулировании информационно-коммуникационных технологий также вошли в повестку данной проблематики», — добавила Лукаш.



Роботизация, вроде бы, пока не очень грозит России, но Владимир Путин уже призвал не расслабляться. Сейчас формируется новый промышленный уклад, основанный на активном внедрении цифровых технологий, на роботизации и от того, как власть и общество сможет ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть конкурентоспособность страны и «в значительной степени наша судьба». Это Путин говорил на прошлой неделе, обсуждая проблемы Союзного государства России и Белоруссии.



Меркель также настояла на том, чтобы к теме цифровизации лидеры подвязали проблему женщин в экономике.



Канцлер предложила зафиксировать внимание лидеров на разрыве в зарплатах между мужчинами и женщинами, на неравномерности в представительстве женщин и мужчин во власти и в бизнесе.



Тема усиления роли женщин в экономике «озвучивается канцлером Меркель как один из приоритетов председательства в этом году», отметила шерпа в G20 Лукаш.



В свою очередь усиление роли женщин в экономике и цифровизация будут способствовать выполнению, принятых «двадцаткой» обязательств, в частности, по повышению общего ВВП на 2% к 2018 году. По мнению Лукаш,





мешает этому новая экономическая политика администрации США . Это один из рисков для дальнейшего экономического роста. Этот рост невозможен без открытых, свободных торговых рынков.

Осенью в ФРГ состоятся выборы, Меркель намерена избраться в четвертый раз и забота о женщинах ей не повредит.



Саммиты «большой двадцатки» интересны публике не только официальной повесткой, но и неформальной частью. Телеканалы будут показывать, кто и как из лидеров посмотрел друг на друга, как пожал руку или похлопал по плечу, какой тост произнес во время торжественного обеда. Трактовки каждого жеста становятся предметом детального исследования экспертов.





Детали меню торжественного ужина еще в минувшую пятницу Меркель обсудила с Путиным по телефону, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков . «Некоторые вопросы из этого меню — обсуждались, причем достаточно интересные», — сказал Ушаков. В меню саммита, возможно, появятся русские блюда.

Меркель явно готовится исполнить роль хлебосольной хозяйки. Возможно, это новый тренд в немецких политтехнологиях.





Кроме того, Меркель запланировала такой формат встреч, как завтрак на троих – она пообедает с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с Путиным. Это будет 8 июля, уточнил Ушаков.

Обсуждать за завтраком будут «актуальные проблемы международной повестки дня, в частности акцент будет на урегулировании вокруг Украины», сказал Ушаков.



Но и это не все. Меркель настояла также на новом формате — ретрит (retreat — уединение, удаление от общества). Можно перевести, как время для медитации. Этой «духовной практикой» лидерам будет предложено заняться перед самым открытием саммита, до начала первого рабочего заседания. Это личное решение канцлера.





Тема ретрита наиважнейшая — глобальные вызовы, с которыми приходится сталкиваться человечеству. Обсудят борьбу с терроризмом и ситуацию на Ближнем Востоке. Приглашены будут исключительно лидеры G20. Главу Всемирного банка или, например, МВФ не позовут.

Впрочем известно, что на саммит не приедет король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.



Едва ли не самая горячая тема саммита из числа неформальных — возможная встреча Путина и Трампа. Помощник президента в понедельник сообщил, что встреча точно состоится. Не полноформатно, без протокола, а что называется на «на полях саммита».



Графики у президентов России и США очень плотные: у Путина 11 встреч, не считая рабочих форматов, но свободные «окна» будут найдены. Темы — любые, но самые актуальные.





Трамп во время встречи с Путиным обсудит Сирию и Украину. Вместе с тем Трамп вряд ли поднимет вопрос вмешательства в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву, сообщал ранее телеканал CNN . Это будет первая встреча лидеров, до этого они четырежды общались по телефону.

Ушаков также говорил о том, что «мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь». Может быть затронута «тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности».





Сирия будет обсуждаться и на встрече Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

При большой загруженности встречами, Владимир Путин будет выступать на всех сессиях.



«Президент традиционно выступает на всех сессиях. На некоторых сессиях он будет в числе ключевых выступающих», — отметила Лукаш.



По ее словам, Путин, по практике предыдущих саммитов, «никогда не упускает возможность высказаться по тематике глобальной экономики и финансов».



G20 — сегодня самая авторитетная площадка для выработки решений. То, что выносится на Большую двадцатку — это индикаторы и ориентиры для всего мира, для всех стран.



G20 периодически ставит вопрос о том же протекционизме, о борьбе с коррупцией и деофшоризации экономики.



«Тренд на большую прозрачность экономики, на борьбу с офшорами явно обозначился за последние годы, но успехи по этой части скромные», — говорит Осаковский.



Удастся ли найти компромиссные решения по таким непростым темам, как изменение климата или миграция – неизвестно. Также вряд ли стоит ожидать прорыва от встречи Трампа и Путина. Хотя инвесторы будут внимательно следить за ней, ожидая любых намеков на возможное потепление в отношениях двух стран.