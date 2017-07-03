Амана Тулеева в субботу доставили в Москву для реабилитации после операции

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был доставлен самолетом МЧС из Кемерово в Москву 1 июля для реабилитации после операции на позвоночнике в Германии, сообщает "Коммерсант".

Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Сначала предполагалось, что отпуск продлится 10 дней, однако этот срок был дважды продлен из-за операции и осложнения – пневмонии. Предельный срок (45 дней) для отпуска закончится 5 июля.

После второго продления отпуска (19 июня) «Коммерсант» писал со ссылкой на источники в Кемеровской области, что Тулеев уже не вернется на работу, но хотел бы побыть на своем посту до 1 июля – 20-летней годовщины своей работы губернатором.

В администрации Кемеровской области отказались говорить о том, когда губернатор вернется к работе. Сегодня руководитель главного управления по работе со СМИ обладминистрации Алексей Доронгов предложил позвонить ему по этому вопросу завтра.