В Екатеринбурге состоялась церемония открытия международной промышленной выставки «Иннопром-2017», передает корреспондент «Газеты.Ru»

Начало представления задержалось на 1,5 часа из-за ожидания прибытия на церемонию президента Владимира Путина

Глава государства дал старт церемонии в приветственном слове, в котором рассказал о важности цифровой экономики и обмена опытом между компаниями разных стран.

Темой российской части шоу станет «умное» производство – от идеи до конвейерного выпуска продукта, цифровая экономика и роботизация.

В этом году страна-партнер «Иннопрома» — Япония, поэтому отдельная часть церемонии будет посвящена японской культуре, представленной хореографией и игрой на национальных музыкальных инструментах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Екатеринбург.