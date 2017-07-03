В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа

«Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины. Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь», — сказал Ушаков.



По его словам, в беседе двух лидеров может быть затронута «тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность». «Наши страны способны многое сделать вместе для урегулирования региональных кризисов — украинского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других», — подчеркнул помощник главы государства.



Кроме того, российская сторона поднимет вопрос о возвращении дипломатической собственности, изъятой американцами в конце прошлого года, отметил Ушаков.



