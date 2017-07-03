Ушаков: Путин на встрече с Макроном и Меркель обсудит ситуацию на Украине

"Восьмого июля состоится рабочий завтрак с двумя европейскими лидерами, господином Макроном и госпожой Меркель, в ходе которого будут обсуждаться проблемы "двадцатки", актуальные проблемы международной повестки дня, в частности акцент имеется в виду сделать на урегулировании вокруг Украины", — сказал Ушаков журналистам в понедельник.

Он отметил, что Украина не входит в число специально приглашенных стран на предстоящий 7-8 июля в Гамбурге саммит "двадцатки", поэтому президента Украины Петра Порошенко там не будет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате".