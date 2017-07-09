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Белый дом: встреча Путина и Трампа стала стартом работы РФ и США над крупными проблемами
Фото: Тасс
Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге положили начало совместной работе России и США над крупными проблемами международной повестки дня. Это подчеркнул помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, беседуя в субботу с журналистами на борту самолета американского лидера на пути из Гамбурга в Вашингтон.
"Никакие проблемы не были решены. Никто не ожидал, что какие-либо проблемы будут решены на этой встрече. Но она стала началом диалога по определенным наборам сложных проблем, над которыми мы теперь начинаем работать вместе", - заявил советник главы администрации США.
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