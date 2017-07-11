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В Ираке поймали россиянок-смертниц
В иракском Мосуле задержали группу из 20 террористок, среди которых оказались гражданки России. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным издания, смертниц удалось обнаружить в системе туннелей, построенных боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Помимо россиянок, среди задержанных были гражданки Канады, Германии, Ливии и Турции.
Одной из девушек, числившейся без вести пропавшей в Германии, было 16 лет. По предварительным данным, террористы вербовали женщин через интернет.
В туннелях также нашли нательные взрывные устройства и оружие.
В феврале этого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что на стороне ИГ воюют около четырех тысяч россиян и пять тысяч граждан республик СНГ. По данным МВД РФ, в Сирии и Ираке в рядах ИГ находятся порядка 3,5 тысячи россиян.
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