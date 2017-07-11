В Ираке поймали россиянок-смертниц

В иракском Мосуле задержали группу из 20 террористок, среди которых оказались гражданки России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, смертниц удалось обнаружить в системе туннелей, построенных боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Помимо россиянок, среди задержанных были гражданки Канады, Германии, Ливии и Турции.

Одной из девушек, числившейся без вести пропавшей в Германии, было 16 лет. По предварительным данным, террористы вербовали женщин через интернет.

В туннелях также нашли нательные взрывные устройства и оружие.