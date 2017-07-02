Стартовала новая антисирийская пропагандистская кампания

Против властей Сирии началась клеветническая информационная кампания по обвинению в использовании химического оружия.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова . В Facebook она предупредила, что фальшивок последует много и «кампания запланирована масштабная».

«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Таких роликов будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения - и такими низкопробными как этот и голливудского уровня», — отметила представитель внешнеполического ведомства.

В качестве примера она привела скриншот с распространяемого в интернете ролика.

«Десятки людей отравлены хлором, бомбы сброшены сегодня на восточные районы Дамаска», — гласит подпись к ролику.

В конце июня Вашингтон пригрозил Башару Асаду , обвинив его в подготовке химической атаки против своих противников в Сирии. Доказательств представлено не было.

На следующий день Мария Захарова заявила, что у МИД есть информация о провокациях, готовящихся странами Запада в Сирии.