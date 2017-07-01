Путин утвердил поправки в закон о военном положении

Президент подписал федеральный конституционный закон о внесении изменений в закон "О военном положении".

Вводится новая статья, согласно которой на территории России или в отдельных ее местностях, где объявляется военное положение, ведется территориальная оборона.

Штабы обороны могут быть созданы указом главы государства. Их цель - обеспечение взаимодействия региональных властей с органами военного управления, а также организациями, которые будут заниматься мобилизацией и поддерживать режим военного положения.