В Совфеде после заявления Геращенко предложили ввести регистрацию для приезжающих в Россию украинцев

«Я считаю, что на этом этапе мы должны отвечать зеркально. Напомню интересную вещь, что во время известного конфликта на Кавказе режим Саакашвили разорвал с нами дипломатические отношения. Они же ввели визы. Чем дело кончилось? Дипломатические отношения не восстановлены до сих пор, грузинская сторона принимает российских граждан без виз, а мы по-прежнему требуем с них визы, так как считаем, что нет дипотношений. То же самое будет с украинской стороной», — заявил он.

Климов подчеркнул, что если зеркальный ответ со стороны России последует, то рано или поздно киевский режим будет предлагать вновь вернуться к исходному положению.

Он также напомнил, что россияне не спешат ехать на Украину.

«Украинские парламентарии живут в какой-то своей реальности. Они очень давно оторвались от того, что происходит в мире.

Российские граждане не стоят в очередь, чтобы идти в сторону Украины, поэтому нам по большому счёту не так важно наличие или отсутствие визового режима. Усилиями украинских деятелей мы уже свернули фактически все основные отношения, которые у нас были. Остались родственны связи и некоторые производственные, поэтому даже самая маленькая преграда, которая будет стоять на этом пути, ещё больше снизит приток наших граждан туда», — уверен сенатор.

Он считает, что от необдуманных действий Киева в конечном итоге пострадают украинцы.

«Таким образом украинцы будут сами себя наказывать. Самое главное, что принцип, который позволял им хоть как-то ездить в Россию, зарабатывать деньги, решать свои вопросы, присылать эти деньги домой, начнёт сворачиваться ещё более быстрым темпами. Они накажут самих граждан Украины и отчасти свою экономику», — заключил собеседник.

Ранее депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что вместо визового режима с Россией можно ввести регистрацию приезжающих россиян на веб-сайтах.