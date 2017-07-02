Кадыров сравнил легализацию однополых браков в ФРГ с последним днем Помпеи

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днем Помпеи и призвал к укреплению института семьи.

Немецкий бундестаг принял закон об однополых браках. Теперь документ, который дает людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией право регистрировать отношения и усыновлять детей, должен быть утвержден в бундесрате.

"Я прочитал одну новость из бундестага Германии , посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Глава Чечни отметил, что в крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину люди. "Проведенный по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство из молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценной семье", — добавил он.

Кадыров также сообщил, что встретился с муфтием Чечни, имамами городов и районов, главами администраций для всестороннего обсуждения мер, которые необходимо предпринять для сокращения разводов, восстановления ранее разрушенных семей. "Уверен, что их реализация будет с одобрением воспринята тысячами жителей Чечни, которых коснулась данная проблема", — написал он.