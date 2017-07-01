Слуцкий констатировал превращение ПАСЕ в площадку для антидемократов и русофобов

Завершившаяся в Страсбурге июньская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала торжеством антидемократов и русофобов, каждый ее день был отмечен проявлением двойных стандартов и принятием решений, противоречащих здравому смыслу, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приведены в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 30 июня.

Он отметил, что оппоненты действующего председателя Педро Аграмунта не смогли добиться его отставки, хотя было заявлено ходатайство об импичменте, которое вынесут на голосование уже в ходе осенней сессии. Поводом для недовольства послужил недавний визит Аграмунта вместе с российскими депутатами в Сирию.

Слуцкий указал, что подобная норма противоречит как принципам парламентаризма и уставу Совета Европы, так и здравому смыслу. «Аграмунт по своей инициативе, рискуя жизнью ездил в страну, откуда исходит сегодня основная террористическая угроза для Европы. Однако, этот визит получил оценки не в ключе антитеррористического сотрудничества, а в контексте совместной поездки с делегацией Госдумы, что вызвало жесточайшую негативную реакцию со стороны русофобов на страсбургской площадке», — добавил он.

Парламентарий отметил, что визит Аграмунта в Сирию получил оценки не в ключе антитеррористического сотрудничества, а в контексте совместной поездки с делегацией Госдумы, что, в свою очередь, «вызвало жесточайшую негативную реакцию со стороны русофобов на страсбургской площадке».

Слуцкий заметил, что этими же силами была «зарублена конструктивная инициатива» о создании политической группы «Свободные демократы» в ПАСЕ.