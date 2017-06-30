Главные события у вас в почте
В ФСБ прокомментировали задержание российских пограничников на Украине
Два сотрудника пограничного управления по Крыму сбились с маршрута и вышли на украинскую территорию, где были задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Крыму.
«В ночь с 29 на 30 июня 2017 года в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в вопросе возвращения пограничников задействованы возможности погранпредставителей России и Украины.
В управлении надеются, что задержанные будут возвращены на территорию России в соответствии с нормами международного законодательства.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании российских пограничников в Херсонской области.
Оставить комментарий