Встрече Путина и Трампа быть

Деталей по встрече президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа на полях предстоящего саммита G20 в Германии пока еще нет, однако «по дипломатическим каналам» уже ведется работа по выбору формата и времени переговоров, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков . Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я прошу вас не забывать, что мы с самого начала говорили, что президенты так или иначе встретятся в Гамбурге, но в каком формате, вот сейчас принято решение подумать о времени и конкретном формате», — сообщил Песков.

Предстоящую встречу лидеров двух стран также прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Особое значение в сегодняшнем мире придается отношениям между Россией и Соединенными Штатами, от которых зависит решение множества международных проблем — от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов. Мы видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимает нынешнее ненормальное состояние этих отношений, которые стали заложником внутриполитической борьбы в США», — сказал Лавров.

Также глава МИД России выразил надежду, что в отношениях Москвы и Вашингтона «возобладает прагматизм, нацеленность на обеспечение национальных интересов реалистичными, наиболее эффективными методами».

Президенты России и США должны встретиться на саммите «большой двадцатки» в Германии, и ранее представители США и России не могли точно рассказать, в каком формате пройдет эта встреча. Высказывалось предположение, что разговор двух президентов может пройти как в формате «встречи на ногах» — личный разговор, так и встреча с участием представителей делегаций двух стран.

Лавров подчеркнул, что, по его мнению, то, что президенты двух стран еще не встречались, а лишь говорили по телефону, ненормально. Он надеется, что будет «преодолен ненормальный период» в отношениях с США.

По оценке политиков с обеих сторон, отношения двух стран находятся в худшей точке со времен окончания «холодной войны».

30 июня в Москву прибыл экс-госсекретарь США Генри Киссинджер . Эксперты склонны рассматривать его визит как один из символов начала неформальной подготовки к встрече Путина и Трампа.

Среди возможных тем, которые обсудят президенты России и США, может быть вопрос о договоре о Ракетах средней и малой дальности 1987 года — стороны обвиняют друг друга в его нарушении. Кроме того, важными темами для разговора являются ситуация в Сирии и на Украине. У экспертов есть надежды, что Путин и Трамп сумеют преодолеть взаимные разногласия.

В то же время, как отмечают многие американисты, Трамп фактически стал заложником внутриполитической ситуации в США, где идет сразу несколько расследований в отношении якобы вмешательства России в американскую политическую систему.

Однако несмотря на работу девяти комитетов конгресса и федеральных агентств, власти США до сих пор не обнаружили никаких доказательств «сговора» президента США Дональда Трампа и представителей России, передает Fox News . «Основная проблема заключается в том, что спустя месяцы и месяцы различных расследований никто не нашел доказательств сговора», — сказал источник телеканала в конгрессе США.

В то же время советники американского президента пытаются убедить его в том, что российская угроза существует. Сразу несколько чиновников Белого дома заявили о наличии «признаков того, что президент уделяет свое время и внимание» этому вопросу.

При этом один из сотрудников разведки США заявил, что разведывательное сообщество при появлении у них новой информации «о вмешательстве России в выборы» продолжает информировать об этом Трампа.

Не исключено также, что после встречи Путина и Трампа против России могут быть введены новые ограничения. Обновленный вариант документа об ужесточении санкций против России сенат США рассмотрит после 10 июля.

Сенаторы уже исправили ошибки в документе, что дает возможность повторно рассмотреть законопроект. Документ, предполагающий расширение ограничительных мер в отношении нашей страны, ранее был принят верхней палатой американского конгресса, получив поддержку 98 сенаторов.

Ранее законопроект был заблокирован в нижней палате американского конгресса, и поэтому полноценное голосование провести не удалось. Белый дом также заявил, что законопроект был принят с нарушением процедур.