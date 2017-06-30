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Выбран текст присяги при получении гражданства России
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Текст присяги для вступления в гражданство Российской Федерации определен профильной рабочей группой Государственной думы.
Присяга для вступающих в гражданство РФ была определена в пятницу рабочей группой Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным. Председатель комитета по строительству и законодательству Михаил Емельянов уточнил, что окончательный выбор текста клятвы будет сделан по итогам опросов граждан России, передает "Газета.Ru".
Выбранный вариант текста принадлежит главе комитета по государственному строительству Павлу Крашенинникову и приводится в соответствии с проектом, размещенным на сайте комитета.
" Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь:
— соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать права и свободы ее граждан;
— честно исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;
— уважать и сохранять историю, культуру и традиции многонационального народа Российской Федерации".
Напомним, идея присяги гражданина России принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, который ранее поручил Госдуме проработать варианты текста клятвы.
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