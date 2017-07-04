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В Госдуме выбрали текст присяги для вступления в гражданство

Профильная рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера палаты Вячеслава Володина выбрала текст присяги для вступления в российское гражданство, пробил РИА Новости первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).
"Состоялось совещание с участием Володина, вот только что закончилось, там были представители рабочей группы, которая участвовала в подготовке текста. Мы посмотрели тексты, и есть текст, который решено было взять за основу — это текст Павла Крашенинникова (глава комитета, ЕР) с доработками экспертов. Фракции поддержали", — заявил Емельянов.
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