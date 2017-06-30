В России появится единый телефон справочной службы — 122

В России появится единый для всех регионов короткий номер телефона справочной службы — 122. Минкомсвязи подготовило проект ведомственного приказа об изменении телефонной нумерации. Уже несколько лет в России реализуется другой общенациональный проект короткого номера 112 как часть большого инфраструктурного проекта «Безопасный город». По этому номеру телефона граждане могут обратиться за экстренной помощью.

Изменения вносятся в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи (так называлось телекоммуникационное ведомство в то время) 17 ноября 2006 года. В пункт 32 этого приказа добавляется еще один короткий номер — 122, по которому будет доступна региональная информационно-справочная служба. Сейчас этот пункт предусматривает работу на всей территории страны номера 112 (по нему можно обратиться за любой экстренной помощью), а также специализированных номеров оперативных служб: 101, 102, 103 и 104.

Сегодня в каждом регионе действует своя городская справочная служба, единого короткого номера для таких сервисов пока нет. В единой справочной города Москвы «Известиям» рассказали, что могут предоставить информацию по деятельности исполнительной власти столицы , и подтвердили, что справка предоставляется только по городу.

На сайте Мосгорсправки говорится о возможности получения информации об авторемонте, досуге, здоровье, недвижимости, товарах, грузоперевозках, транспорте. А также об органах местного самоуправления и о расположенных в Москве федеральных органах власти.

— Получая качественный сервис, ты имеешь возможность получить и справку, и услугу, и в том числе по телефону, — заявил Арсений Щельцин. — Такой сервис может быть полезен, но заранее не понятна логика его работы. Новые технологии, нейронные сети и роботизированные автоответчики позволят обеспечить высокое качество справок. Хуже, если это распределенный по регионам традиционный кол-центр с государственной, местами неактуальной, а местами коммерческой информацией.

Возможно, скоро правительство задумается о коммуникациях с гражданами через мессенджеры отметил эксперт.

Внедрение другого единого для всей России телефонного сервиса — службы экстренной помощи 112 — началось еще в 2013 году и продолжается до сих пор. Например, в Санкт-Петербурге система заработала только в июне нынешнего года, а в Свердловской области пока только объявили конкурс на ее создание.

Согласно федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», к 2017 году номер 112 должен быть доступен в 74 регионах страны. Общий объем финансирования программы в 2013–2017 годах должен был составить 15,1 млрд рублей.

По данным, опубликованным на сайте МЧС, система-112 успешно применяется в Калужской, Курской и Московской областях, прошла испытания в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тверской областях. В остальных регионах, включая Москву, она находится на стадии опытной эксплуатации. По данным МЧС, в марте текущего года операторы системы-112 Калужской области приняли и обработали 45880 звонков и сообщений от населения, в среднем — 1480 обращений в день. 60% всех поступивших обращений пришлось на вызовы, не относящиеся к задачам системы-112. Как детская шалость квалифицированы 7%.

В Минкомсвязи и МЧС не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».